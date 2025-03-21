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7:02, 21 марта 2025 года В Орловской области женщины чаще мужчин ищут работу С начала года в центры занятости населения обратились 800 человек, 64 % из них - женщины.



Фото: архив "Вести-Орел"

В территориальные центры занятости Орловской области чаще всего обращаются женщины. Из 800 человек, которые искали работу, около 64 % - представительницы прекрасного пола.



Женщины заинтересованы в вакансиях продавца, кассира, делопроизводителя, бухгалтера, мастера ногтевого сервиса.



- У мужчин популярностью пользуются профессии охранника, водителя, сортировщика, электромеханика, инженера и слесаря-сантехника, - сообщили в Центре занятости населения Орловской области.



С начала 2025 года 340 жителей региона были трудоустроены благодаря центру занятости. По данным портала "Работа в России", орловские работодатели нуждаются в швеях, проводниках, экономистах, грузчиках и трактористах.





Юлия Сабельникова





