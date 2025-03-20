Орловщина передала гуманитарку в военный госпиталь Луганска

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19:53, 20 марта 2025 года
Орловщина передала гуманитарку в военный госпиталь ЛуганскаВ посылке теплая одежда, продукты и письма школьников.
Фото: пресс-служба Орловского областного Совета народных депутатов
19 марта из Орловской области в Луганский военный госпиталь доставлен очередной гуманитарный груз. Его сформировал орловский облсовет и волонтеры из Покровского района.
Посылку лично вручили врачу из пгт Покровское с позывным "Базука". Наша землячка служит в Луганском госпитале, имеет награду Минобороны РФ.
- Я искренне восхищаюсь отвагой этой хрупкой женщины. Военные медики выполняют сегодня колоссальную работу. На фронте бывает разное: бойцы получают ранения и просто болеют. Ну, и незачем, наверное, объяснять, как от их врачебного мастерства зависят боеготовность подразделений и выполнение боевых задач, - поблагодарил женщину председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский.
В посылке для участников СВО продукты, одежда, предметы быта и детские письма.
Юлия Сабельникова