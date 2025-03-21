"Орловское Полесье" может стать особой туристической рекреационной зоной
О развитии локального туристического бренда "Бирюзовое кольцо России" рассказал Андрей Клычков.
Фото: портал Орловской области
В рамках ежегодной пресс-конференции Андрей Клычков поделился планами по развитию локального туристического бренда "Бирюзовое кольцо России".
Он отметил, что работа по созданию инфраструктуры для этого маршрута уже началась. Благодаря гранту от Министерства энергетики, в регионе устанавливают электроподзарядные станции. Они появятся в Орле, в планах их установка в "Спасском-Лутовиново", "Орловском полесье" и на всех туристических маршрутах, входящих в состав "Бирюзового кольца".
Кроме того, по словам Андрея Клычкова, регион рассматривает возможность получения статуса особой туристической рекреационной зоны на базе "Орловского Полесья". Это станет еще одной точкой притяжения для туристов.