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8:45, 21 марта 2025 года "Орловское Полесье" может стать особой туристической рекреационной зоной О развитии локального туристического бренда "Бирюзовое кольцо России" рассказал Андрей Клычков.



Фото: портал Орловской области

В рамках ежегодной пресс-конференции Андрей Клычков поделился планами по развитию локального туристического бренда "Бирюзовое кольцо России".



Он отметил, что работа по созданию инфраструктуры для этого маршрута уже началась. Благодаря гранту от Министерства энергетики, в регионе устанавливают электроподзарядные станции. Они появятся в Орле, в планах их установка в "Спасском-Лутовиново", "Орловском полесье" и на всех туристических маршрутах, входящих в состав "Бирюзового кольца".



Кроме того, по словам Андрея Клычкова, регион рассматривает возможность получения статуса особой туристической рекреационной зоны на базе "Орловского Полесья". Это станет еще одной точкой притяжения для туристов.





Сергей Мерцалов





