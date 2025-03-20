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14:18, 20 марта 2025 года В Орле накрыли бордель, работавший под видом массажного салона Возбуждено уголовное дело.







На Орловщине возбудили девять уголовных дел в отношении жителей Орловской, Тульской, Нижегородской и Тверской областей. Им вменяют организацию и участие в преступном сообществе, вовлечение в занятие проституцией и организацию занятия проституцией.



Как рассказали в СУ СК России по региону, в 2023-м году двое супругов создали на Орловщине преступное сообщество для вовлечения женщин в занятие проституцией, а также привлекали соучастников. В Орле преступления совершались под видом одного из массажных салонов в Заводском районе. В дальнейшем подконтрольные группы появились в Нижнем Новгороде, Выксе и Твери. Все это рекламировалось в интернете.



Преступления выявлены и пресечены сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Орловской области совместно с коллегами из ГУУР МВД России, СУ СК по Орловской области и силовой поддержке подразделений Росгвардии.









Артем Ежаков





