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13:00, 20 марта 2025 года Под Орлом водитель "десятки" сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП Мужчина и женщина получили травмы.



Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

Вечером 19 марта в селе Корсаково Орловской области произошло ДТП с участием автомобиля "ВАЗ-2110". Водитель сбил двух пешеходов - мужчину и женщину, которые шли по краю проезжей части по улице Советской.



Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, пострадавшие были доставлены в Мценскую ЦРБ. Водитель же скрылся с места происшествия. Его удалось разыскать только на следующий день.





Сергей Мерцалов





