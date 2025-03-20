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12:47, 20 марта 2025 года В орловском микрорайоне Зареченский заработал новый светофор Дорожный регулировщик находится на пересечении Емлютина и Зеленина.





В Орле на перекрестке улиц Емлютина и Зеленина заработал новый светофор. Его установили в начале марта, но подключили только сейчас.



Светофор на этом участке появился по многочисленным просьбам жителей. На перекрестие нередко случались аварии.



Одной из важных причин установки стала безопасность детей. По этому пешеходному переходу пролегает путь в 53 школу.





Юлия Сабельникова





