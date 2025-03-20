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12:18, 20 марта 2025 года

В Орловской области "Мираторг" ищет работников для выращивания картофеля

Всего открыто 150 вакансий.

Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

В Орловской области компания "Мираторг" ищет работников для выращивания картофеля. В настоящее время открыто 150 вакансий по ряду направлений. 

В числе востребованных специалистов: трактористы, операторы производственных линий, водители грузовых авто категории "С", "Е", агрономы, инженеры по оборудованию, инженеры-энергетики и другие. Компания предлагает комфортные условия труда: сменный график работы и заработную плату в размере от 55 до 90 тысяч рублей.

Сельскохозяйственный комплекс по производству и хранению картофеля "Мираторг" возводит в поселке Бельдяжки Кромского района. Запуск проекта намечен на вторую половину 2025 года.

- Для трудоустройства можно обращаться по телефону 8-915-500-47-78, а также отправлять резюме на электронную почту n.shebotinova@agrohold.ru, - сообщили в пресс-службе АПХ "Мираторг".
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