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15:30, 20 марта 2025 года Орловцы отправили гуманитарную помощь на передовую Груз собрали добровольцы из отряда "ZaРоссию".







Орловцы продолжают отправлять гуманитарные грузы на передовую. На этот раз волонтеры отряда "ZaРоссию" собрали более 500 килограммов всего необходимого для наших бойцов.



За последний месяц они передали на фронт 20 тонн гуманитарки на сумму более 7 миллионов рублей. В ближайшие дни еще четыре полные машины отправятся к бойцам на передовую. Наш корреспондент Виктория Кондрашина посетила место отправки и пообщалась с волонтерами.





Виктория Кондрашина





