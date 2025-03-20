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12:35, 20 марта 2025 года В Орле наступил день весеннего равноденствия Сегодня день и ночь практически равны по времени.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орле наступил день весеннего равноденствия. Сегодня продолжительности дня и ночи практически равны по времени.



Весеннее равноденствие наступает в марте, в период с 19 по 21 число. В високосный год оно наступает раньше. После этого события световой день в Северном полушарии начинает прибавлять, а в Южном, наоборот, убывать.



Считается, что с этого дня природа оживает, а снег тает.





Анастасия Мельникова





