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12:35, 20 марта 2025 года В Орле наступил день весеннего равноденствия Сегодня день и ночь практически равны по времени.
Фото: архив "Вести-Орел"
В Орле наступил день весеннего равноденствия. Сегодня продолжительности дня и ночи практически равны по времени.
Весеннее равноденствие наступает в марте, в период с 19 по 21 число. В високосный год оно наступает раньше. После этого события световой день в Северном полушарии начинает прибавлять, а в Южном, наоборот, убывать.
Считается, что с этого дня природа оживает, а снег тает. Анастасия Мельникова
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