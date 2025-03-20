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17:46, 20 марта 2025 года Ученики орловской гимназии №39 вернутся в родные стены 1 сентября А на объекте в деревне Жилина только приступили к подготовке основания под фундамент школы.







1 сентября ученики орловской гимназии № 39 вернутся в родные стены. Напомним, капитальный ремонт этого образовательного учреждения начался год назад, но из-за необходимости дополнительных расходов на отопление сроки сдачи были сдвинуты. Сейчас готовность объекта составляет 60%.



А вот в деревне Жилина только начали готовить основание под фундамент школы. Подрядчик пока не может точно сказать, когда школьники смогут сесть за парты. Ход строительных работ проинспектировал прокурор Орловской области Алексей Тимошин. О результатах его проверки расскажем в нашем материале.





Юлия Опанасюк





