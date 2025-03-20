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10:25, 20 марта 2025 года День поля в 2025 году пройдет в Мценском районе Об этом сообщил Андрей Клычков в ходе пресс-конференции.



Фото пресс-службы Губернатора Орловской области

День поля в 2025 году пройдет в Мценском районе. Губернатор Андрей Клычков сообщил об этом в ходе ежегодной пресс-конференции для журналистов.



- Площадка в Стрелецком Орловского муниципального округа в прошлом году была перепахана, и сейчас она физически непригодна. Поэтому основное мероприятие пройдет в Мценском районе, - рассказал губернатор Орловской области.



Также мероприятия Дня поля пройдут в Орле, в Малоархангельском и Новодеревеньковском районах, частично на базе ЗБК. Праздник пользуется популярностью у орловцев и гостей региона. В прошлом году его посетило более 30 тысяч человек.





Анастасия Мельникова





