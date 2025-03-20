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14:30, 20 марта 2025 года В 2027 году в Кромах планируют построить ФОК Закрытый комплекс необходим местным жителям для занятий спортом зимой.



Фото: архив

В 2027 году в Кромах Орловской области начнется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса закрытого типа. Об этом губернатор Андрей Клычков сообщил на ежегодной пресс-конференции 19 марта.



Открытый ФОК в Кромах уже есть. Закрытый комплекс необходим местным жителям для занятий спортом зимой.



В новом ФОКе оборудуют несколько площадок для различных видов спорта: легкой атлетики, футбола и хоккея. Здесь также предусмотрены трибуны, раздевалки и вся необходимая инфраструктура. Администрация Кромского района уже выделила участок земли для строительства и приступила к разработке проектно-сметной документации.





Сергей Мерцалов





