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14:30, 20 марта 2025 года

В 2027 году в Кромах планируют построить ФОК

Закрытый комплекс необходим местным жителям для занятий спортом зимой.

Фото: архив

В 2027 году в Кромах Орловской области начнется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса закрытого типа. Об этом губернатор Андрей Клычков сообщил на ежегодной пресс-конференции 19 марта.

Открытый ФОК в Кромах уже есть. Закрытый комплекс необходим местным жителям для занятий спортом зимой. 

В новом ФОКе оборудуют несколько площадок для различных видов спорта: легкой атлетики, футбола и хоккея. Здесь также предусмотрены трибуны, раздевалки и вся необходимая инфраструктура. Администрация Кромского района уже выделила участок земли для строительства и приступила к разработке проектно-сметной документации.


Сергей Мерцалов
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