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9:52, 20 марта 2025 года
У орловского мюзикла "Яга" появился "двойник" в БарнаулеСпектакль поставили в Алтайском молодежном театре.
Фото: Алтайский молодежный театр им.Золотухина
В Алтайском молодежном театре им. Золотухина поставили мюзикл по мотивам легендарной орловской "Яги". Премьера состоялась 14 и 15 марта, сообщает официальный сайт барнаульского театра.
В постановке используется музыка артиста и композитора театра "Свободное пространство" Андрея Григорьева и либретто Марии Малухиной. Об этом рассказал корреспонденту "Вести-Орел" Андрей Григорьев.
По словам артиста, барнаульцы добавили в историю о фольклорной ведьме новые сцены и песни. Мифическая сказка для взрослых отличается от нашей большей мрачностью и мистицизмом.
К слову, билеты на мюзикл разлетаются почти так же быстро, как и в Орле. На показы 3 и 12 апреля мест осталось совсем немного.
Юлия Сабельникова
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