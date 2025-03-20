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9:52, 20 марта 2025 года У орловского мюзикла "Яга" появился "двойник" в Барнауле Спектакль поставили в Алтайском молодежном театре.



Фото: Алтайский молодежный театр им.Золотухина

В Алтайском молодежном театре им. Золотухина поставили мюзикл по мотивам легендарной орловской "Яги". Премьера состоялась 14 и 15 марта, сообщает официальный сайт барнаульского театра.



В постановке используется музыка артиста и композитора театра "Свободное пространство" Андрея Григорьева и либретто Марии Малухиной. Об этом рассказал корреспонденту "Вести-Орел" Андрей Григорьев.



По словам артиста, барнаульцы добавили в историю о фольклорной ведьме новые сцены и песни. Мифическая сказка для взрослых отличается от нашей большей мрачностью и мистицизмом.



К слову, билеты на мюзикл разлетаются почти так же быстро, как и в Орле. На показы 3 и 12 апреля мест осталось совсем немного.





Юлия Сабельникова





