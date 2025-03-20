Орловские туроператоры начали организовывать поездки на могилу старца Илия

|
|четверг 20.03.2025 14:01:59
|302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
|
|
|
|
|Главная » Новости
9:45, 20 марта 2025 года
Орловские туроператоры начали организовывать поездки на могилу старца ИлияПервая поездка в Оптину пустынь состоится 23 марта.
Фото: архив "Вести-Орел"
Один из орловских туроператоров предлагает паломнический тур на могилу старца Илия. Об этом сообщает официльная група Орловской митрополии ВКонтакте.
Первая поездка в Оптину пустынь намечена на 23 марта. Орловцы смогут поклониться могиле схиархимандрита, принять участие в монастырских богослужениях.
Напомним, известного уроженца Орловщины, старца Илия, не стало 15 марта. Считается, что батюшка обладал даром прозорливости и помогал многим людям в трудных жизненных ситуациях.
Юлия Сабельникова
|
© 2002−2025 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.