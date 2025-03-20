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9:29, 20 марта 2025 года Житель Мценска проведет за решеткой 10 лет за убийство знакомого В состоянии алкогольного опьянения он ударил его ножом.



Фото: СУ СК России по Орловской области

В СУ СК России по Орловской области сообщили о вынесении приговора жителю Мценска, признанному виновным в убийстве.



Согласно материалам дела, в конце октября 2024 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в деревне Брагино Мценского района, поссорился по телефону со своим знакомым. После этого он отправился к нему в Мценск. Встретив потерпевшего возле дома, злоумышленник нанес ему удары ножом в область туловища, от которых тот скончался.



Приговор суда назначил мужчине наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.







Сергей Мерцалов





