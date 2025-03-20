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8:52, 20 марта 2025 года

Под Орлом водитель врезался в отбойник и погиб

ДТП случилось поздно вечером 19 марта в Мценском районе.

Фото: УМВД России по Орловской области

В Орловской области вечером 19 марта произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Авария случилась на автодороге М-2 "Крым".

Как сообщили в пресс-службе регионального Управления МВД, в ДТП попал 70-летний водитель автомобиля "Лифан Солано", который двигался со стороны Москвы в направлении Орла. По предварительным данным, на 317-м километре он наехал на отбойник, вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем "Рено Премиум".

В результате ДТП водитель "Лифана" погиб на месте. Водитель грузовика не пострадал. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции.


Сергей Мерцалов
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