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8:52, 20 марта 2025 года Под Орлом водитель врезался в отбойник и погиб ДТП случилось поздно вечером 19 марта в Мценском районе.



Фото: УМВД России по Орловской области

В Орловской области вечером 19 марта произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Авария случилась на автодороге М-2 "Крым".



Как сообщили в пресс-службе регионального Управления МВД, в ДТП попал 70-летний водитель автомобиля "Лифан Солано", который двигался со стороны Москвы в направлении Орла. По предварительным данным, на 317-м километре он наехал на отбойник, вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем "Рено Премиум".



В результате ДТП водитель "Лифана" погиб на месте. Водитель грузовика не пострадал. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции.





Сергей Мерцалов





