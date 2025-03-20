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8:38, 20 марта 2025 года Природный пожар потушили орловские спасатели в ходе учений МЧС Тактику отработали в Глазуновском районе.



Фото: архив "Вести-Орел"

Орловская область принимает участие во Всероссийских учениях по ликвидации ЧС. 19 марта спасатели и все экстренные службы отработали алгоритм действий в случае лесного пожара, который рискует распространиться на соседнюю деревню.



- В учении приняли участие добровольные пожарные, лесники, сотрудники МЧС России из 3 районов области, медики, полицейские и представители местной администрации, - рассказали в пресс-службе МЧС по Орловской области.



Во время учений отработали оповещение, эвакуировали людей в ПВР, потушили пожар, оказали пострадавшим медицинскую помощь, оцепили территорию.



Напомним, 17 марта в Орловской области начался пожароопасный сезон.





Юлия Сабельникова





