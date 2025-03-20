Природный пожар потушили орловские спасатели в ходе учений МЧС
Тактику отработали в Глазуновском районе.
Фото: архив "Вести-Орел"
Орловская область принимает участие во Всероссийских учениях по ликвидации ЧС. 19 марта спасатели и все экстренные службы отработали алгоритм действий в случае лесного пожара, который рискует распространиться на соседнюю деревню.
- В учении приняли участие добровольные пожарные, лесники, сотрудники МЧС России из 3 районов области, медики, полицейские и представители местной администрации, - рассказали в пресс-службе МЧС по Орловской области.
Во время учений отработали оповещение, эвакуировали людей в ПВР, потушили пожар, оказали пострадавшим медицинскую помощь, оцепили территорию.