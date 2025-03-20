Андрей Клычков встретится с министром здравоохранения
Губернатор Орловской области анонсировал разговор с Михаилом Мурашко.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков анонсировал встречу с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко. Глава региона встретится с ним 21 марта. Свой традиционный пятничный вечерний эфир губернатор отменил.
Андрей Клычков уточнил, что разговор с Михаилом Мурашко пойдет в том числе о строительных объектах. Глава региона пообещал проинформировать орловцев об итогах встречи.