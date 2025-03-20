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8:30, 20 марта 2025 года
В Орле рассказали как "Спецавтобаза" будет убирать город весной и летомНа борьбу с пылью и грязью выйдут 97 единиц техники и 120 уборщиков территории.
Фото: архив "Вести-Орел"
В Орле обсудили как будет осуществляться уборка города в весенне-летний период. Информацию обсудили на профильном комитете горсовета.
На уборку территории будут выходить 97 специализированных машин и порядка 120 уборщиков. Предприятие будет наводить порядок на городских дорогах, мостах, путепроводах и скверах.
Особое внимание уделят тротуарам. Для их очистки в этом "Спецавтобаза" закупила новую технику. Общая площадь уборки в Орле - 4,2 миллиона квадратных метров.
Юлия Сабельникова
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