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8:30, 20 марта 2025 года В Орле рассказали как "Спецавтобаза" будет убирать город весной и летом На борьбу с пылью и грязью выйдут 97 единиц техники и 120 уборщиков территории.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орле обсудили как будет осуществляться уборка города в весенне-летний период. Информацию обсудили на профильном комитете горсовета.



На уборку территории будут выходить 97 специализированных машин и порядка 120 уборщиков. Предприятие будет наводить порядок на городских дорогах, мостах, путепроводах и скверах.



Особое внимание уделят тротуарам. Для их очистки в этом "Спецавтобаза" закупила новую технику. Общая площадь уборки в Орле - 4,2 миллиона квадратных метров.





Юлия Сабельникова





