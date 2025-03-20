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6:33, 20 марта 2025 года В Орле перенесли сроки строительства двух проблемных школ Это учебные заведения на Родзевича-Белевича и в Болховском микрорайоне.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орле и пригороде сроки строительства двух проблемных школ перенесли на конец 2026 года. Об этом сообщили на профильном комитете облсовета.



Речь идет об образовательных учреждениях в деревне Жилина Орловского муниципального округа и на улице Родзевича-Белевича в Северном районе. Каждая из них рассчитана на 1225 человек.



Ситуацию озвучили, когда на заседании комитета заговорили о проблемах двухсменки в орловских школах. Руководитель департамента образования Орловской области Татьяна Патова пояснила, что для этого предпринимаются все меры. В том числе строительство новых школ может отчасти помочь в решении проблемы.





Юлия Сабельникова





