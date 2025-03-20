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19:50, 19 марта 2025 года В Орле назначили период голосования по выбору территорий для благоустройства Горожане определят, какую территорию отремонтировать в 2026-м году.





Мэр Орла Юрий Парахин подписал указ о назначении рейтингового голосования по выбору общественных территорий города, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2026-м году. Оно пройдет с 21 апреля по 12 июня.



Голосованию будет предшествовать отбор самих территорий. Общественное обсуждение пройдет с 21 по 30 марта. Сейчас в перечне 42 общественные территории, в том числе парк "Ботаника", городской парк, набережная реки Оки от городского пляжа до Октябрьского моста, набережная реки Орлик от Тургеневского моста до пляжа в районе ландшафтного сквера "Дворянское гнездо".



В прошлом году победителем голосования стал сквер Танкистов. Его должны были благоустроить в этом году, но отложили до следующего, так как не нашли подрядчика. В 2025-м в порядок приведут сквер Бунина.





Артем Ежаков





