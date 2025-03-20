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5:53, 20 марта 2025 года У жителя Орла украли стройматериалы с дачного участка Подозреваемый и его подельник задержаны.



Фото: архив "Вестей"

В Орловской области полицейские раскрыли кражу строительных материалов с дачного участка. Владелец дачи хранил там доски и кирпичи, и в один день не обнаружил их, а заодно и бензотриммера.



Ущерб мужчине воры нанесли на сумму около пятидесяти тысяч рублей. Поиском похитителей занялись оперативники и им удалось их установить - это оказались орловцы 55-ти и 47-ми лет.



- Данных граждан допросили в качестве подозреваемых. В ходе обысков полицейские изъяли похищенное злоумышленниками имущество. В настоящее время ведется следствие. 55-летнему фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а его подельнику – подписка о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.



Кроме того, полицейские проверяют, не причастны ли задержанные к другим дачным кражам.









Ольга СУПОНЕВА





