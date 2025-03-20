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17:35, 19 марта 2025 года

В межвузовский кампус в Орле планируют приглашать специалистов из других регионов и государств

Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в ходе пресс-конференции для СМИ.


В межвузовский кампус в Орле планируют приглашать специалистов из других регионов и государств. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в ходе пресс-конференции для СМИ. Какими методами будут привлекать профессионалов, глава региона пока сообщать не стал, заявив, что говорить об этом можно будет уже после завершения строительства объекта.

Кампус будет иметь площадь почти 60 тысяч квадратных метров. Планируется строительство общежития на 1500 мест, возведение футбольного поля с трибунами на 500 мест. В будущем студенческом городке откроют более 30 научно-образовательных центров и лабораторий.


Артем Ежаков
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