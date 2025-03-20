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17:14, 19 марта 2025 года

На Орловщине планируют расширить особую экономическую зону

Основная цель - привлечь новых инвесторов.

Фото: архив

В Орловской области планируют расширить особую экономическую зону, чтобы привлечь новых инвесторов. Об этом сообщил Андрей Клычков на большой пресс-конференции для СМИ.

За 2024 год объем инвестиций в ОЭЗ превысил 10 миллиардов рублей. Зарегистрировано девять резидентов, среди которых самые крупные компании: "Гранд Фрайз", "РК ПРЕМИКС" и "Три точки мануфактуринг".

- Сейчас реализуется новый проект по строительству маслоэкстракционного завода, а в этом году мы планируется запустить завод по переработке зерна. Буквально вчера было подписано соглашение с компанией "Щелково-Агрохим" о строительстве нового предприятия по производству крахмала с объемом инвестиций восемь миллиардов рублей, - сообщил губернатор.

В 2026-2027 годах в районе Новосильского шоссе запланировано строительство индустриального парка. Эта территория также будет включена в ОЭЗ, что позволит бизнесу получить дополнительные преференции.


Сергей Мерцалов
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