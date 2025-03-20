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17:04, 19 марта 2025 года
На полное восстановление "Бунинки" в Орле пока нет денегНа это нужно полмиллиарда рублей.
19 марта в ходе пресс-конференции для СМИ губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал о восстановлении некоторых исторических зданий в Орле.
В частности, речь зашла о библиотеке имени Бунина. На полное восстановление денег сейчас нет. Для этого нужно 500 миллионов рублей. Получить финансирование по линии Минкульта также пока не получится.
Также глава региона упомянул здание кинотеатра "Родина". Его должен восстановить собственник. При этом использовать здание можно только в качестве кинотеатра.
Артем Ежаков
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