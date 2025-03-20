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11:33, 20 марта 2025 года

Участники СВО и семьи погибших героев получают землю в Нарышкино

Участки обеспечены всеми коммуникациями.



В Урицком районе 11-ти участникам специальной военной операции, имеющим государственную награду, а также четырем членам семей ветеранов боевых действий, погибших в ходе СВО, бесплатно выделены земельные участки.

Территории обеспечены всеми инженерными коммуникациями. На эти цели было выделено свыше 26 миллионов рублей.

Это только одна из мер поддержки бойцов. Каждый военный, которому нужна медицинская помощь, получит ее вне очереди. Во всех медицинских учреждениях им дан "зеленый коридор". Участники СВО и их родные сами вправе выбрать организацию, где они будут проходить лечение самостоятельно.


Анастасия Миносьян
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