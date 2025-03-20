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20:52, 19 марта 2025 года Андрей Клычков ответил на вопросы региональных и федеральных журналистов Пресс-конференция собрала полсотни участников.







19 марта губернатор Орловской области Андрей Клычков ответил на вопросы региональных и федеральных журналистов. Пресс-конференция собрала полсотни участников.



Перед началом беседы с журналистами глава региона рассказал о проводимой помощи участникам СВО. На пресс-конференции прозвучали вопросы, посвященные уборке мусора, работе иностранного бизнеса в регионе, развитии туризма и "Бирюзового кольца". Всего глава региона ответил на 40 вопросов.



Отдельно Андрей Клычков рассказал о планах празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В регионе пройдут около 1,2 тысячи мероприятий, посвященных Году Защитника Отечества. 15 апреля в Орле выступит "Хор Турецкого". Также в этом году в регионе планируют провести "Бессмертный полк".





Анна Вайсергисер





