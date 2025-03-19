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16:48, 19 марта 2025 года

Клычков: "Задолженности по зарплате перед работникам ТТП нет"

На предприятие закупили 48 ЛИАЗов и пять троллейбусов.

Фото: архив

На сегодняшней пресс-конференции губернатор Андрей Клычков рассказал о ситуации в "Трамвайно-троллейбусное предприятии" Орла. Он отметил, что задолженности по заработной плате перед работниками нет.

- Три года назад объем субсидий в муниципальный бюджет для ТТП составлял 210 миллионов рублей, в прошлом году - 244 миллиона, а в этом - 247 миллионов. Кроме того, на предприятие закупили 48 ЛИАЗов на общую сумму 848 миллионов рублей, - сообщил губернатор.

Клычков подчеркнул, что сейчас необходимо заложить основы для обеспечения финансовой стабильности и максимальной эффективности работы ТТП. Он также напомнил, что предприятие получило пять троллейбусов из Санкт-Петербурга. Четыре из них уже работают на линии, а пятый выйдет в этом месяце. Еще 15 троллейбусов поступают в настоящее время.

Что касается закупки новых трамваев, то, по словам губернатора, рельсы и контактная сеть не выдерживают нагрузок. Город Орел подготовил проект модернизации. Его оценочная стоимость составляет около пяти миллиардов рублей.

- Мы неоднократно обращались в Министерство транспорта с просьбой поддержать эту инициативу, но пока, на фоне проведения специальной военной операции, положительного ответа не получили, - отметил Клычков.


Сергей Мерцалов
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