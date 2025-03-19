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16:11, 19 марта 2025 года Строителям аэропорта в Орле могут выплатить зарплату к 1 апреля Об этом в ходе пресс-конференции для СМИ рассказал губернатор Андрей Клычков.





19 марта губернатор Андрей Клычков рассказал о ходе решения проблем, возникших при реконструкции аэропорта "Южный" в Орле. Напомним, что уже были возбуждены уголовные дела. По версии следствия, 44 работникам не выплатили почти 11,3 миллиона рублей, а также мошенническим путем было похищено 54 миллиона рублей.



Глава региона, отвечая на вопрос, заявил, что рассчитаться с рабочими могут до 1 апреля. Также взыскана банковская гарантия.



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Артем Ежаков





