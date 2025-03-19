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16:07, 19 марта 2025 года Ушла из жизни сотрудница Орловского краеведческого музея Тамара Алексеева Работе в музее она посвятила больше 20 лет жизни.



Фото: vk.com/okmuseum

В Орловском краеведческом музее сообщили о кончине научной сотрудницы библиотеки Тамары Алексеевой. В музее Тамара Николаевна работала с 2003 года.



- Театровед по образованию, человек, обладавший многими талантами, удивительной работоспособностью, Тамара Николаевна успела сделать очень многое. Она - автор книги "В театральном доме" (Очерки об Орловском государственном театре им. И.С.Тургенева), истории создания электросвязи на Орловщине "Люди…Годы…Связь", многочисленных театральных рецензий в журнале "Страстной бульвар" и публикаций в орловской периодической печати, - сообщает официальная страница музея Вконтакте.



Редакция "Вести-Орел" выражает соболезнования родным и близким Тамары Алексеевны.





Ольга СУПОНЕВА





