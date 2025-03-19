среда 19.03.2025 17:06:26 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Сомнению не подлежит
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

16:07, 19 марта 2025 года

Ушла из жизни сотрудница Орловского краеведческого музея Тамара Алексеева

Работе в музее она посвятила больше 20 лет жизни.

Фото: vk.com/okmuseum

В Орловском краеведческом музее сообщили о кончине научной сотрудницы библиотеки Тамары Алексеевой. В музее Тамара Николаевна работала с 2003 года.

- Театровед по образованию, человек, обладавший многими талантами, удивительной работоспособностью, Тамара Николаевна успела сделать очень многое. Она - автор книги "В театральном доме" (Очерки об Орловском государственном театре им. И.С.Тургенева), истории создания электросвязи на Орловщине "Люди…Годы…Связь", многочисленных театральных рецензий в журнале "Страстной бульвар" и публикаций в орловской периодической печати, - сообщает официальная страница музея Вконтакте. 

Редакция "Вести-Орел" выражает соболезнования родным и близким Тамары Алексеевны.


Ольга СУПОНЕВА
© 2002−2025 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.