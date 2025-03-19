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16:05, 19 марта 2025 года В 2025 году в Орле запланировано шествие Бессмертного полка Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков.



Фото: архив

В 2025 году в Орле запланировано шествие "Бессмертного полка". Об этом в ходе пресс-конференции рассказал губернатор Андрей Клычков.



- Мы согласовываем проведение каждого мероприятия с силовыми структурами и Министерством обороны. Сейчас мы активно готовимся к проведению всех федеральных акций на территории нашего региона, - отметил он.



По словам губернатора, уже начались тренировки по подготовке Парада Победы. Также запланировано шествие "Бессмертного полка". В течение года в регионе состоится около 1200 мероприятий, посвященных 80-летию Великой Победы.





Сергей Мерцалов





