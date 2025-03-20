На Орловщине появился женский клуб

В Орле при региональном Кадровом центре открыли женский клуб. Сообщество объединит активных женщин Орловщины, которые хотят возобновить карьеру после длительного перерыва и готовы к освоению новых профессии.
- На заседаниях клуба женщины не только получат новые знания, но и смогут поделиться своим уникальным опытом. Для них организуют мастер-классы и тренинги, окажут психологическую поддержку, - сообщили на первой встрече женсовета.
Также участницам помогут в реализации бизнес-идей.
Встречи клуба будут проходить регулярно. На следующей представительницам прекрасного пола расскажут о мерах соцподдержки.
Названия у объединения пока нет. Дамы предложили свои варианты и методом голосования выберут наиболее подходящий вариант.