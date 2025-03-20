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7:31, 20 марта 2025 года На Орловщине появился женский клуб Его открыли при региональном Кадровом центре.



Фото: Центр занятости населения

В Орле при региональном Кадровом центре открыли женский клуб. Сообщество объединит активных женщин Орловщины, которые хотят возобновить карьеру после длительного перерыва и готовы к освоению новых профессии.



- На заседаниях клуба женщины не только получат новые знания, но и смогут поделиться своим уникальным опытом. Для них организуют мастер-классы и тренинги, окажут психологическую поддержку, - сообщили на первой встрече женсовета.



Также участницам помогут в реализации бизнес-идей.



Встречи клуба будут проходить регулярно. На следующей представительницам прекрасного пола расскажут о мерах соцподдержки.



Названия у объединения пока нет. Дамы предложили свои варианты и методом голосования выберут наиболее подходящий вариант.





Юлия Сабельникова





