В Орле выступит Хор Турецкого

|
|среда 19.03.2025 17:06:13
|302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
|
|
|
|
|Главная » Новости
15:49, 19 марта 2025 года
В Орле выступит Хор ТурецкогоКонцерт состоится 15 апреля.
Фото: архив
В Орловской области запланировано около 1200 мероприятий, приуроченных к Году защитников Отечества. Об этом на сегодняшней пресс-конференции сообщил губернатор Андрей Клычков.
Торжества начнутся уже 15 апреля с большого открытого концерта, на котором выступит Хор Турецкого. В этом году в регионе также запланировано шествие "Бессмертного полка".
Губернатор отметил, что 2025-й - особенный год для Орловской области, ведь мы отмечаем 80-летие Великой Победы. Все мероприятия пройдут с соблюдением всех необходимых мер безопасности.
Сергей Мерцалов
|
© 2002−2025 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.