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15:49, 19 марта 2025 года В Орле выступит Хор Турецкого Концерт состоится 15 апреля.



Фото: архив

В Орловской области запланировано около 1200 мероприятий, приуроченных к Году защитников Отечества. Об этом на сегодняшней пресс-конференции сообщил губернатор Андрей Клычков.



Торжества начнутся уже 15 апреля с большого открытого концерта, на котором выступит Хор Турецкого. В этом году в регионе также запланировано шествие "Бессмертного полка".



Губернатор отметил, что 2025-й - особенный год для Орловской области, ведь мы отмечаем 80-летие Великой Победы. Все мероприятия пройдут с соблюдением всех необходимых мер безопасности.







Сергей Мерцалов





