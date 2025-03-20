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7:03, 20 марта 2025 года Орловчанка прихватила в поезде чужой телефон и попалась полицейским Женщина может получить до пяти лет колонии.



Фото: линейный отдел МВД России на станции Орел

Транспортная полиция завершила расследование уголовного дела, связанного с кражей телефона. Рука орловчанки потянулась за чужим имуществом в электропоезде сообщением "Орел-Курск".



Следствие установило, что 53-летняя женщина воспользовалась моментом, и пока никто не видел, взяла забытый пассажиром смартфон.



- При проведении следственных и оперативных мероприятий транспортные полицейские установили местонахождение похищенного имущества и вернули его законному владельцу, - рассказали в линейном отделе МВД России на станции Орел.



Обвиняемая призналась в краже. Дело направлено в суд. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.





Юлия Сабельникова





