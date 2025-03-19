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15:30, 19 марта 2025 года Все иностранные компании продолжают работу на Орловщине Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков.





С момента начала СВО ни одна иностранная компания не ушла из Орловской области. Об этом в ходе пресс-конференции для СМИ рассказал губернатор Андрей Клычков.



По словам главы региона, у одной фирмы была приостановка в работе, но рабочим выплачивалась зарплата.





Артем Ежаков





