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18:15, 19 марта 2025 года Орловские подростки будут изучать огневую подготовку и тактическую медицину в центре "Патриот-57" В 2025 году центр получит лицензию на образовательную деятельность.



Фото: Юлия Сабельникова

Центр "Патриот-57" в Орле получит лицензию на образовательную деятельности. Об этом сообщили на профильном комитете облсовета.



На базе центра подростки в возрасте 15-18 лет смогут изучать основы безопасности военной службы, тактическую, инженерную и огневую подготовку, основы технической подготовки связи, тактическую медицину.



Курс обучения будет длиться пол-года. Для этого уже подготовлена учебная база.





Юлия Сабельникова





