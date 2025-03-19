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15:27, 19 марта 2025 года

Клычков: "Мы обгоняем Беловежскую Пущу по количеству зубров"

На сегодняшний день в нашем регионе обитает более 700 особей.

Фото: архив

Орловщина может похвастаться самым большим поголовьем зубров. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. По его словам, наш регион превосходит Беловежскую Пущу в Республике Беларусь по количеству этих животных. 

- "Орловское полесье" - это, безусловно, точка притяжения для туристов. Каждый раз, когда я бываю в других местах, я задаю вопрос: "А вы знаете, где самое большое поголовье диких зубров?" Обычно мне отвечают, что это Республика Беларусь, но рассказываю что это не совсем так, - отметил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что это не должно стать препятствием для дальнейшего сотрудничества с братской республикой.

- Брестская область - наш регион-побратим, и мы продолжим развивать наши отношения, - сказал Андрей Клычков.


Сергей Мерцалов
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