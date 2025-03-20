В Орле сельские команды сразятся в спортивном самбо

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10:00, 20 марта 2025 года
В Орле сельские команды сразятся в спортивном самбоФестиваль посвящен 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Фото: архив
В Орле пройдет Фестиваль спортивного самбо среди сельских команд. Он посвящен 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Главный приз – Кубок Губернатора Орловской области.
- В соревнованиях примут участие мальчики и девочки 8-10 лет, а также юноши и девушки в трех возрастных категориях от 11 до 16 лет, - сообщили в Федерации самбо Орловской области.
Соревнования направлены на популяризацию сельского самбо в Орловской области, воспитание нравственных и патриотических качеств у спортсменов, формирование сборной команды области.
Мероприятие пройдет 21 марта в спортивном зале "Победа" по адресу: г. Орел, ул. Тургенева, д. 55.
Анастасия Мельникова
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