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17:33, 19 марта 2025 года На Орловщине выросло число наркопреступлений В 2024-м году показатель вырос почти на 7%.





В Орловской области в 2024-м году выросло число преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Это было озвучено на заседании региональной антинаркотической комиссии.



Как сообщает областной информационный портал, рост составил 6,7%. Зарегистрировано 523 преступления: 437 с тяжким и особо тяжким составами, 382 связаны со сбытом подконтрольных веществ, 216 совершены в крупном и особо крупном размере. Также зарегистрировано 386 наркопреступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.



Также направлены письма для блокировки 113 сайтов, где была размещена информация о наркотиках.





Артем Ежаков





