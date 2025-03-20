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19:31, 19 марта 2025 года

Почти 700 орловцев состоят на учете по наркомании

Показатель немного снизился.


В Орле прошло заседание региональной антинаркотической комиссии. На ней озвучили текущую статистику по региону. Ее приводит региональный информационный портал.

Так, по состоянию на конец 2024-го года в регионе под диспансерным и профилактическим наблюдением врачей находились 1104 человека, что на 15 человек меньше цифры 2023-го года. Наркомания диагностирована у 699 человек против 704 годом ранее. Употребление наркотических средств и психотропных веществ с вредными последствиями без синдрома зависимости есть у 405 человек. В 2023-м году их было 415.

Среди наркопотребителей 47% приходится на орловцев в возрасте от 30 до 39 лет, 31% – от 18 до 29 лет.


Артем Ежаков
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