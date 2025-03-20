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10:29, 20 марта 2025 года В 2024 году в Орле 78 детей устроили в опекунские семьи 17 малышей нашли приемных родителей.



Фото: архив

В 2024 году в Орле 78 детей обрели опекунские семьи, 17 малышей были усыновлены. Такая информация прозвучала на заседании профильного комитета по образованию, культуре и социальной политике 19 марта.



Как сообщила заместитель начальника городского управления соцподдержки населения, опеки и попечительства Ирина Ковалева, к началу текущего года на учете состояло 925 подопечных. Из них 486 недееспособных граждан и 412 несовершеннолетних.



Из них 189 детей воспитываются в опекунских семьях, 190 ребенка – в приемных, 20 – в государственных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 13 – в учреждениях профессионального образования. Всего на сегодня в Орле 143 приемные семьи.





Сергей Мерцалов





