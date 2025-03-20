Андрею Клычкову вручили флаг с подписями гвардейцев-мотострелков
Стяг губернатору Орловской области вручил участник СВО Александр Жуков.
Фото: портал правительства Орловской области
19 марта губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с участником СВО Александром Жуковым. Майор награжден орденом Мужества и другими боевыми наградами, сообщает региональный информационный портал.
Глава региона пожелал майору и его сослуживцам крепкого здоровья и удачи в выполнении боевых задач, а Александр Жуков вручил губернатору флаг с подписями военнослужащих 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Стяг бойцы передали в качестве благодарности за оказываемую гуманитарную помощь.