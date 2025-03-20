В Орле выберут самое красивое пасхальное яйцо

Орловская гильдия мастеров объявила конкурс по созданию самого красивого пасхального яйца. Об этом сообщили в городской администрации.
Участие индивидуальное, групповые работы не допускаются. Проявить творческие навыки приглашают детей в возрасте от трех до 16 лет, а также профессиональных ремесленников и любителей от 17 лет и старше.
Работы ждут до 14 апреля. Их принимают в выставочном зале Орловской гильдии мастеров. Принести можно только одно яйцо. Итоги объявят 19 апреля.
В творчестве можно использовать любые материалы, но каждое яйцо должно иметь этикетку с указанием данных участника.