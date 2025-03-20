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18:32, 19 марта 2025 года В Орле выберут самое красивое пасхальное яйцо Конкурс объявили в Гильдии мастеров.





Орловская гильдия мастеров объявила конкурс по созданию самого красивого пасхального яйца. Об этом сообщили в городской администрации.



Участие индивидуальное, групповые работы не допускаются. Проявить творческие навыки приглашают детей в возрасте от трех до 16 лет, а также профессиональных ремесленников и любителей от 17 лет и старше.



Работы ждут до 14 апреля. Их принимают в выставочном зале Орловской гильдии мастеров. Принести можно только одно яйцо. Итоги объявят 19 апреля.



В творчестве можно использовать любые материалы, но каждое яйцо должно иметь этикетку с указанием данных участника.





Артем Ежаков





