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11:01, 20 марта 2025 года В двух школах Орла появятся классы начальной военной подготовки В 2025-м году на их укомплектование в областной столице выделят три миллиона рублей.





19 марта на заседании комитета городского совета по образованию, культуре и социальной политике депутаты обсудили работу мэрии Орла по созданию кабинетов начальной военной подготовки в школах. В 2025-м году на их укомплектование в областной столице выделят три миллиона рублей, сообщает пресс-служба представительного органа.



К 1 сентября классы начальной военной подготовки начнут работать в школах №27 и №28. Для этого будут подготовлены преподаватели и закуплено нужное оборудование, вроде противогазов, макетов автоматов и другого.





Артем Ежаков





