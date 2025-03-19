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13:59, 19 марта 2025 года

В Орле не нашли желающих построить новый корпус поликлиники №1

На торги не подали ни одной заявки.

Фото: департамент здравоохранения Орловской области

На Госзакупках завершился поиск подрядчика на разработку проектной документации и строительство нового корпуса поликлиники №1. Как следует из документации, на торги не подали ни одной заявки.

Начальная цена составляла порядка 1 миллиарда 352 миллионов рублей. Окончание строительно-монтажных работ в проекте договора было датировано 19 ноября 2027-го года.

Стройка запланирована в районе улицы Паровозной и Московского шоссе. Согласно документу, в здании будет семь этажей, включая один подземный. Общая площадь здания составит почти 9,3 тысячи квадратных метров. Поликлиника будет рассчитана на посещение 600 человек за смену. Будет работать дневной стационар на 18 мест.


Артем Ежаков
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