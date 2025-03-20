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17:47, 19 марта 2025 года Орловцам стало проще зарегистрировать автомобиль Полис ОСАГО для постановки на учет больше не требуется.







С 1 марта вступил в силу закон, согласно которому для постановки автомобиля на учет больше не требуется полис ОСАГО. Теперь зарегистрировать машину можно без обязательной страховки.



Кроме того, появилась возможность снимать автомобиль с учета сразу после продажи, не дожидаясь 10-дневного срока. Подробнее о всех изменениях в законодательстве - в материале Антона Сорокина.





Антон Сорокин





