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12:18, 19 марта 2025 года

В Орле продолжается расследование дела в отношении четырех иностранцев

Их обвиняют в приобретении, хранении и использовании поддельных официальных документов.

Фото: архив

В Орловской области продолжается расследование уголовного дела в отношении четырех граждан одной из среднеазиатских республик. Они обвиняются в приобретении, хранении и использовании поддельных официальных документов (п.п. "а", "б" части 4 статьи 327 УК РФ). 

Как сообщили в СУ СК России по Орловской области, в рамках совместной работы с региональными подразделениями МВД и ФСБ установлены и задержаны еще четверо участников организованной преступной группы. Все они приобрели поддельные паспорта иностранных граждан у одного и того же лица, а затем в январе 2025 года пытались оформить на них банковские карты в одном из учреждений Орла.

Всем участникам предъявлены обвинения. По решению суда иностранцев заключили под стражу. Следственные и процессуальные действия продолжаются.


Сергей Мерцалов
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