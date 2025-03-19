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12:18, 19 марта 2025 года В Орле продолжается расследование дела в отношении четырех иностранцев Их обвиняют в приобретении, хранении и использовании поддельных официальных документов.



Фото: архив

В Орловской области продолжается расследование уголовного дела в отношении четырех граждан одной из среднеазиатских республик. Они обвиняются в приобретении, хранении и использовании поддельных официальных документов (п.п. "а", "б" части 4 статьи 327 УК РФ).



Как сообщили в СУ СК России по Орловской области, в рамках совместной работы с региональными подразделениями МВД и ФСБ установлены и задержаны еще четверо участников организованной преступной группы. Все они приобрели поддельные паспорта иностранных граждан у одного и того же лица, а затем в январе 2025 года пытались оформить на них банковские карты в одном из учреждений Орла.



Всем участникам предъявлены обвинения. По решению суда иностранцев заключили под стражу. Следственные и процессуальные действия продолжаются.





Сергей Мерцалов





