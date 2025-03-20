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17:01, 19 марта 2025 года Орловцам рассказали об опасных последствиях детского ожирения В нашей стране каждый четвертый ребенок сталкивается с этой проблемой.







Проблема ожирения среди детей является одной из самых актуальных в нашей стране. По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, каждый четвертый ребенок имеет лишний вес. Особенно опасен лишний вес в возрасте от 7 до 11 лет, и в нашей стране таких детей насчитывается 33%.



О причинах и последствиях ожирения у детей наш корреспондент Елена Литинская поговорила с детским эндокринологом Людмилой Крошиной.





Елена Литинская





