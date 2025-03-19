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11:42, 19 марта 2025 года

Жители Орла смогут бесплатно проверить здоровье легких

21 марта возле ТМК "Гринн" будет работать мобильный флюорограф.

Фото: архив "Вестей"

В Орле 21 марта  желающие смогут проверить здоровье легких. В этот день возле ТМК "Гринн" будет работать передвижной флюорограф.

- Вы сможете пройти бесплатную флюорографию и получить консультацию фтизиатра, - сообщили в департаменте здравоохранения Орловской области.

Такую акцию организовали Орловский противотуберкулезный диспансер и региональное отделение Красного Креста в преддверии всемирного дня борьбы с туберкулезом. Флоорограф будет работать с 10.00 до 14.00. Адрес: Кромское шоссе, 4, площадь Семьи.

СПРАВКА "ВЕСТЕЙ"

Всемирный день борьбы с туберкулезом отмечается 24 марта. Дата несет миссию в осведомлении общества о серьезности заболевания и необходимости борьбы с ним. Туберкулез – инфекционное заболевание, вызванное микобактериями. У переносящих его наблюдается поражение легких, иногда и костей, суставов, кожи, органов мочеполовой системы и даже глаз. Первая прививка от туберкулеза была сделана в 1921 году во Франции, в СССР вакцинация началась с 1925 года.


Ольга СУПОНЕВА
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