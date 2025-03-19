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15:43, 19 марта 2025 года Молодежка ФК "Орел" готовится к сезону До первых официальных матчей остался всего месяц.







На календаре середина марта, а это значит, что до начала футбольного сезона осталось совсем немного времени. Молодежный состав футбольного клуба "Орел" активно готовится к старту Первенства Союза федераций футбола "Центр". Из-за капризов погоды тренировки пока проходят в манеже.



О том, как провели межсезонье, и задачах игроков и наставников расскажет Анастасия Дорохова.





Анастасия Дорохова





